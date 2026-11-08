Front OFfice CLUB LEADERSHIP Dave Barry, Club President Brian McBride, Sporting Director & Men’s Team General Manager | BIO Josh Langdon, Chief Financial Officer Partnerships Jamie Terrell, Director of Partnerships | CONTACT Ticketing Austin Schneider, VP, Fan Strategy & Revenue Operations | CONTACT Will Clifford, Account Executive | CONTACT Raul Cruz Robinson, Account Executive | CONTACT Matt Hochhauser, Account Executive | CONTACT Charlie Marcello, Senior Account Executive, Ticketing Sales & Service Communications Justin Sharma, Communications Coordinator | CONTACT Stadium Operations Sarah Cornell, Manager, Gameday Operations Community Kenny Garcia, Community Manager | CONTACT Dani Blagojevic, Manager, Soccer Partnerships & Community Engagement | CONTACT