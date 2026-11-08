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#UnitedForSoccer

Brooklyn FC

Bringing Division One Women's Professional Soccer to Brooklyn

CLUB LEADERSHIP

Dave Barry, Club President

Brian McBride, Sporting Director & Men’s Team General Manager | BIO

Josh Langdon, Chief Financial Officer

Partnerships

Jamie Terrell, Director of Partnerships | CONTACT

Ticketing

Austin Schneider, VP, Fan Strategy & Revenue Operations | CONTACT

Will Clifford, Account Executive | CONTACT

Raul Cruz Robinson, Account Executive | CONTACT

Matt Hochhauser, Account Executive | CONTACT

Charlie Marcello, Senior Account Executive, Ticketing Sales & Service

Communications

Justin Sharma, Communications Coordinator | CONTACT

Stadium Operations

Sarah Cornell, Manager, Gameday Operations

Community

Kenny Garcia, Community Manager | CONTACT

Dani Blagojevic, Manager, Soccer Partnerships & Community Engagement | CONTACT

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Brooklyn FC logo

info@brooklynfootballclub.com

(347) 714-5140

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